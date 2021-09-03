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Mağusa’da tenis heyecanı sürüyor

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Mağusa’da tenis heyecanı sürüyor
KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker Store Cup Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor.
10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN                                             5-4       5-3
 
DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN               4-1       4-0
10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN
BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN                         4-0       4-1
ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ                                          4-2      4-0
DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ                            4-1      5-3
MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ                                            4-0      4-0
 
 
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