Mağusa’da tenis heyecanı sürüyor

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker Store Cup Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor.
10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN 5-4 5-3
DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN 4-1 4-0
10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN
BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN 4-0 4-1
ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ 4-2 4-0
DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ 4-1 5-3
MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ 4-0 4-0
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