Mağusa’da tenis heyecanı sürüyor

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker Store Cup Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor.

10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN 5-4 5-3



DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN 4-1 4-0

10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN 4-0 4-1

ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ 4-2 4-0

DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ 4-1 5-3

MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ 4-0 4-0



