Mağusa’da şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gazi MağusaBelediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Mehmet Talaykurt Tenise Hoş Geldin / Senyör Turnuvası zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK kortlarında tamamlandı.
MEHMET TALAYKURT TENİSE HOŞ GELDİN / SENYÖR TURNUVASI Sıralamaları;
TEK KADINLAR
1- iPEKCiViSiLLi
2- LAiKA KARSILI
TEK KADINLAR ALT GRUP
1- SELMA GÜRANI
2- SULTAN NAZIF
ÇiFT KADINLAR
1- LAiKA KARSILI – EMEL DEMIRTAS
2- İPEK CIViSiLLi – ÖZLEM BORAHAN
TEK ERKEKLER
1- SERCAN EROZAN
2- ANDREY POLISHCHUK
TEK ERKEKLER ALT GRUP
1- ARiFiNCE
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