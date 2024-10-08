Mağusa’da şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gazi MağusaBelediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Mehmet Talaykurt Tenise Hoş Geldin / Senyör Turnuvası zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK kortlarında tamamlandı.

MEHMET TALAYKURT TENİSE HOŞ GELDİN / SENYÖR TURNUVASI Sıralamaları;

TEK KADINLAR

1- iPEKCiViSiLLi

2- LAiKA KARSILI

TEK KADINLAR ALT GRUP

1- SELMA GÜRANI

2- SULTAN NAZIF

ÇiFT KADINLAR

1- LAiKA KARSILI – EMEL DEMIRTAS

2- İPEK CIViSiLLi – ÖZLEM BORAHAN

TEK ERKEKLER

1- SERCAN EROZAN

2- ANDREY POLISHCHUK

TEK ERKEKLER ALT GRUP

1- ARiFiNCE

