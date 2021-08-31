Mağusa tenisle coşuyor

Mağusa’da Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup, Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup ve DAÜ tarafından düzenlenen DAÜ Cup ile tenis coşkusu yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Ersoy Birkan anısına 12-14-16 yaş kategorilerinde düzenlenen Suerte Cup ile Hasan Güray anısına 8-9-10 yaş kategorilerinde düzenlenen Ülker Store Cup çok çekişmeli ve güzel karşılaşmalar ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor.

KKTF ve DAÜ tarafından düzenlenen DAÜ Cup’da ise Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorilerinde heyecanlı ve zevkli maçlar ile DAÜ kortlarında sürüyor.

9 Eylül 2021 tarihine kadar DAÜ kortlarında sürecek olan DAÜ Cup ve 11 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek Suerte Cup ile Ülker Store Cup, GMBTK kortlarında tenis severler zevkli ve heyecanlı maçlar izleme şansı buluyorlar.

Kategorilerde oynanan maçlarda alınan günün sonuçları şöyle;

12 YAŞ ERKEKLER

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA 6-0 6-0

UĞUR DUMAN – ASIM ARAS ASTAN 6-0 6-1

14 YAŞ ERKEKLER

KAYA HALKSEVEN – DORUK TAŞELİ 6-1 6-2

NOA DUCHATEAU – ARAS ÇELİK 6-4 6-1

16 YAŞ ERKEKLER

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK– ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6-3 7-5

TOPRAK ALTUNTAŞ – CEMAL KONUKLU 2-6 1-6

TOPRAK BERKOL – BATUR EVRE 3-6 1-6 TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - KADINLAR

ÖZDE DAĞLI - YASEMİN YASAK 6-0 6-1

NERGİS SAHAN - MAVİ ÖZERSAY 6-4 7-5

DİLAN ÖZKALP - YAREN KALFAOĞLU 6-4 6-1

DEREN KALFAOĞLU - LEYLA ÖZTEMİZ 6-0 6-2

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

DOĞUŞ DEDE - YAZDAN RASSİ 6-3 6-4

AYDIN KAYOL - FERHAD HAZARİ 6-1 6-0

URAZ ŞENTÜRK - VELİ KILIÇ 6-1 6-0

MEHMET ÇAĞANSEL - YAZAN ALMASRİ 6-4 6-3



