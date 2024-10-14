LŞK CUP’ta şampiyonlar belirlendi

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından organize edilen LŞK CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında tamamlandı.
LŞK CUP 2024 de oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL
Özay Barutcu – Almira Akşahin 6/0 6/3
TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL
Anastasiia Elshina – Hatice Kırçay 6/0 6/2
TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL
Konstantin Kan – Recep Yalovalı 6/0 6/2
TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL
Baran Adalıer – Yalın Yurtsever 7/6 2/6 8/10
TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL
Emre Debreli – Andrey Polishchuk 6/3 2/6 3/10
LŞK CUP SIRALAMALARI
10+ KADINLAR SIRALAMASI
GRUP-1
1. Özay Barutcu2. Almira Akşahin
GRUP-2
1. Anastasia Elshina 2. Hatice Kırçay
10+ ERKEKLER SIRALAMASI
GRUP-1
1. Konstantin Kan 2. Recep Yalovalı
GRUP-2
1. Yalın Yurtsever 2. Baran Adalıer
GRUP-3
1. Andrey Polishchuk2. Emre Debreli
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