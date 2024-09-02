Lefkoşa masterleri Eskişehir yolcusu

Yusuf Karayusufoğlu

Lefkoşa Veteran Masa tenisçileri 7-8 Eylül tarihlerinde Eskişehir (Türkiye)’de yapılacak olan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor. Ferdilerde, karışık çiftler, çift erkekler ve çift kadınlarda yarışacak olan Lefkoşa veteranları üç kişi olarak turnuvaya katılacak. Fadıl Olguner, Değer Baysal ve Selda Orhon’dan oluşan Veteranlarda hedef dereceyle ülkeye dönmek.

Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği başkanı Fadıl Olguner dün yaptığı basın açıklamasında hedeflerinin dereceye girmek olduğunu belirtti. Olguner gün geçtikçe Veteran derneğine sporcuların artarak katılmasının sevindirici olduğunu, çalışmalarını sürdürdükleri takdirde başarılı olacaklarına inandığını vurguladı.

