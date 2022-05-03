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Lefke, Masa Tenisi’ne doydu

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Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı 30 Nisan Cumartesi günü Lefke’de gerçekleştirildi

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Lefke, Masa Tenisi’ne doydu
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı dün (30 Nisan Cumartesi günü) Lefke’de gerçekleştirildi.
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar sabah saat 10.00’da başladı. Oldukça keyifli geçen karşılaşmalarda sporcular birbirinden zorlu maçlara çıkarken, müsabakaları yakından takip eden masa tenisi sevdalıları da keyifli bir gün geçirdi. Karşılaşmaları ayrıca Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr.Akın Cellatoğlu da yakından takip etti.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, yönetim kurulu adına karşılaşmalar sonrasında genelde ülke sporuna, özelde masa tenisi sporuna yapılan katkı ve desteklerden dolayı Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr.Akın Cellatoğlu’na plaket takdiminde bulundu.
Keyf-i Sefa ana sponsorluğundaki İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 4’üncü ve son ayağı 7 Mayıs Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılacak.
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