KTSYD Kupası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası'nı 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek
Maçlar 5 Maçlık Sistem (Yeni Swaythling), 5 Tek düzeninde oynanacak.
Tek devreli lig usulü ile oynanacak Kupanın eşleşmeleri de belli olurken maçlar Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'na ait salonda yapılacak. Müsabakalara yarın saat 16.30'da başlanacak.
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