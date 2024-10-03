banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
18 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
20 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
35 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
26 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
24 0
banner1032

KTSYD Kupası başlıyor

banner1020

banner1045
KTSYD Kupası başlıyor
banner971
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası'nı 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek
Maçlar 5 Maçlık Sistem (Yeni Swaythling), 5 Tek düzeninde oynanacak.
Tek devreli lig usulü ile oynanacak Kupanın eşleşmeleri de belli olurken maçlar Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'na ait salonda yapılacak. Müsabakalara yarın saat 16.30'da başlanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.