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KTSYD Extend Fiber Net Masterler Kupası final maçları Cumartesi oynanacak

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KTSYD Extend Fiber Net Masterler Kupası final maçları Cumartesi oynanacak
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD ExtendFiberNetMasterler Kupası devam ediyor. KKTF kortlarında yer alan organizasyonda Çarşamba günü oynanması gereken bazı karşılaşmalar hava muhalefeti nedeniyle oynanamazken, daha önce Cuma günü yapılacağı duyurulan final karşılaşmaları Cumartesi gününe alındı.
12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenen kupanın final maçları hava muhalefeti engeli olmaması halinde Cumartesi günü saat 10.00’da oynanacak ve finallerin tamamlanmasının ardından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edilecek. Turnuvanın çeyrek finallerinde elde edilen sonuçlar şu şekilde:
 
12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Vera Gazi - Deniz Abdullahoğlu               6/1 6/2
EnraÇakartaş - Girne Umut Yerebakan    4/6 0/6
Dinara Yorgancı - Sevinç Oğan                 4/6 7/5 10/5
Almira Akşahin - Servet Tel                     6/1 6/3
 
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Asım Aras Astan - Kıvanç Öztuğ              6/0 6/4
Recep Yalovalı - Çınar Elmalı                   7/6 6/4
Hasan Aras Duman - Deniz Hüseyin Önen        6/1 4/6 2/10
Eren Yılmaz - Devin Bedevi                      6/1 6/0
 
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Sahil Ece Yerebakan - Emine Karagözlü   6/0 6/0
 
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Aras Çelik - Göktuğ Yusuf Gökbayrak     3/6 6/4 8/10
Konstantin Kan - Bora Erin                      1/6 6/4 9/11
Kaya Halkseven - Enver Ada Gençel        1/6 4/6
Toprak Berkol – Akay Ali Sağkanat                  6/3 6/2
 
 
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