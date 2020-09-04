Kortta final zamanı

GMBTK kortlarında düzenlenen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen yarı final maçları ile finalistler belli oldu.

Turnuvada oynanan yarı final maçları ve sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

MEYRA ESER - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/5 1/4

BEREN ŞEREN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 1/4

9 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 4/1 4/1

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - CAFER TOSUNOGLU 1/4 5/4 7/10

10 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 0/4

LARA ONURLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 4/0 4/0

10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 2/4 5/3 10/3

EMİR ASAF YÜKSEL - RECEP YALOVALI 2/4 4/2 7/10

14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

ELÇİN ÖZBİLEN - SELİN ÖNAL 6/4 7/6

NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU 6/4 6/7 6/1

14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 6/1

AREN BAYBARS - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/2 6/3

