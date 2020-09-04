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Kortta final zamanı

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Kortta final zamanı
GMBTK kortlarında düzenlenen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen yarı final maçları ile finalistler belli oldu.
Turnuvada oynanan yarı final maçları ve sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
MEYRA ESER - DENİZ ABDULLAHOĞLU  4/5 1/4
BEREN ŞEREN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU  0/4 1/4
9 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN          4/1 4/1
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - CAFER TOSUNOGLU   1/4 5/4 7/10
10 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN   1/4 0/4
LARA ONURLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU   4/0 4/0
10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN   2/4 5/3 10/3
EMİR ASAF YÜKSEL - RECEP YALOVALI   2/4 4/2 7/10
14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ELÇİN ÖZBİLEN - SELİN ÖNAL   6/4 7/6
NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU  6/4 6/7 6/1
14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
 TURGAY VURAL HIDIROĞLU  - BATUR EVRE     6/2 6/1         
AREN BAYBARS -  GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK           6/2 6/3                                                                      
 
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