Kortta final zamanı

GMBTK kortlarında düzenlenen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen yarı final maçları ile finalistler belli oldu.
Turnuvada oynanan yarı final maçları ve sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
MEYRA ESER - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/5 1/4
BEREN ŞEREN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 1/4
9 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 4/1 4/1
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - CAFER TOSUNOGLU 1/4 5/4 7/10
10 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 0/4
LARA ONURLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 4/0 4/0
10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 2/4 5/3 10/3
EMİR ASAF YÜKSEL - RECEP YALOVALI 2/4 4/2 7/10
14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ELÇİN ÖZBİLEN - SELİN ÖNAL 6/4 7/6
NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU 6/4 6/7 6/1
14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 6/1
AREN BAYBARS - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/2 6/3
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