Kortlardan bir efsane daha kaydı

41 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, Rafael Nadal ile birlikte Laver Cup'ta oynadığı çiftler maçının ardından tenis kariyerini noktaladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan O2 Arena'da gerçekleştirilen Laver Cup'ta Avrupa takımının kadrosunda yer alan Roger Federer, kariyerinin son maçına çıktı.

Roger Federer-Rafael Nadal ikilisi, çiftler maçında Dünya takımından Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Laver Cup'ın kendisinin son turnuvası olacağını aktaran Federer'in vedası duygusal anlara sahne oldu.

Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Federer, yaptığı konuşmada kariyerinin son maçı olmasına rağmen mutlu olduğunu belirterek, "Harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Bu gece ailemden herkes burada, bu yüzden harika bir durum benim için. Eşim kariyerim boyunca bana çok destek oldu. Benim uzun zaman önce tenise veda etmemi isteyebilirdi ama yapmadı. Devam etmemi sağladı ve bu oyunu oynamama izin verdi" diye konuştu.