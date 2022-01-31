Kortlarda yeni sezon heyecanlı başladı

2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginin ilk haftasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü haftayı galibiyetle kapattılar

Kuzey Kıbrıs Tenis federasyonu tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde hafta sonu oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarla yeni sezon başladı.

Sezonun ilk haftasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki karşılaşmayı 5-2 lik skorla konuk takım Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanmayı bildi.

Lefkoşa Şehir Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 5-2 lik galibiyeti ile sonuçlanırken,Ligin bir diğer mücadelesinde ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü konuk ettiği Pakan Spor Kulübü Derneği’ni 4-3 lük skorla yendi.

NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 1. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;



1.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0 TEK ERKEKLER 2

1 TEK KADINLAR 1

0 ÇİFT ERKEKLER 1

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

1 TEK ERKEKLER 1

0 TEK KADINLAR 2

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 - 3 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0

0 TEK KADINLAR 2

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

KARIŞIK ÇİFTLER 0

