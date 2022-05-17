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Kortlarda Ülker Store Cup ile Suerte Cup heyecanı

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Kortlarda Ülker Store Cup ile Suerte Cup heyecanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. SUERTE CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;   
12 YAŞ ERKEKLER 1 . RAUND
Deniz Hüseyin Önen – Efe Ali Sıcakyüz             0-6    0-6             
Ersoy Birkan Kutoğlu – ArtemRomnchuk         0-6    0-6
Recep Yalovalı – Cafer Tosunoğlu           2-6    6-7
Tuğra İrfanoğlu – Eren Yılmaz                           0-6    2-6
Devin Bedevi – Asım Aras Astan                       0-6    0-6
Makan Oran – Timur Salih Belican                    4-6    7-5    10-4
Çınar Yılmaz – Aden Yıldız                               Aden Yıldız Wo
16 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND
Enver Ada Gençel – Abdallah Oğuz El Erıan     6-3   6-2
 
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