Kortlarda Ülker Store Cup ile Suerte Cup heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. SUERTE CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ ERKEKLER 1 . RAUND
Deniz Hüseyin Önen – Efe Ali Sıcakyüz 0-6 0-6
Ersoy Birkan Kutoğlu – ArtemRomnchuk 0-6 0-6
Recep Yalovalı – Cafer Tosunoğlu 2-6 6-7
Tuğra İrfanoğlu – Eren Yılmaz 0-6 2-6
Devin Bedevi – Asım Aras Astan 0-6 0-6
Makan Oran – Timur Salih Belican 4-6 7-5 10-4
Çınar Yılmaz – Aden Yıldız Aden Yıldız Wo
16 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND
Enver Ada Gençel – Abdallah Oğuz El Erıan 6-3 6-2
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