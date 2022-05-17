Kortlarda Ülker Store Cup ile Suerte Cup heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. SUERTE CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ ERKEKLER 1 . RAUND

Deniz Hüseyin Önen – Efe Ali Sıcakyüz 0-6 0-6

Ersoy Birkan Kutoğlu – ArtemRomnchuk 0-6 0-6

Recep Yalovalı – Cafer Tosunoğlu 2-6 6-7

Tuğra İrfanoğlu – Eren Yılmaz 0-6 2-6

Devin Bedevi – Asım Aras Astan 0-6 0-6

Makan Oran – Timur Salih Belican 4-6 7-5 10-4

Çınar Yılmaz – Aden Yıldız Aden Yıldız Wo

16 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND

Enver Ada Gençel – Abdallah Oğuz El Erıan 6-3 6-2

