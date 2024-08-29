Kortlarda Sonbahar Kupası 2024 başlıyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından 2-15 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Sonbahar Kupası 2024 KKTF kortlarında gerçekleşecek.

KKTF Sonbahar Kupası 2024, 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+ tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 29.08.2024 de sona erecek. Tüm kayıtlar e-kktf’den yapılmakta.



