Kortlarda seyircisiz heyecan

KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor.
Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
ARYA SARIBAŞ - YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI 0/6 0/6
12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 7/6 6/1
12 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final
ENVER ADA GENÇEL - İBRAHİM CAN ARABACI 6/4 6/1
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU 6/4 5/7 7/5
16 YAŞ ERKEKLER- Çeyrek Final
ARCA ÖZDİNAK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 0/6 2/6
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