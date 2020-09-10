Kortlarda seyircisiz heyecan

KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor.

Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

ARYA SARIBAŞ - YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI 0/6 0/6

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

ÖZGÜL ŞAH - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 7/6 6/1

12 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final

ENVER ADA GENÇEL - İBRAHİM CAN ARABACI 6/4 6/1

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU 6/4 5/7 7/5

16 YAŞ ERKEKLER- Çeyrek Final

ARCA ÖZDİNAK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 0/6 2/6

