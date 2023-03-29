Kortlarda Senyörler mücadelesi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SunValleyResort&Residency Senyör ve Tenise Hoş Geldin Tur-1 KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile gerçekleşiyor.

Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;



TEK KADINLAR - RoundRobin

SEVŞEN DANDANA ÖZCERCE – NINA RATIB 4/6 3/6

TEK ERKEKLER - RoundRobin

BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU – SERCAN EROZAN 2/6 2/6

ALİ TÜZÜNKAN - MERTER REFİKOĞLU 0/6 1/6

SEZGİN TALŞIK - ORÇUN KASAP 0/6 0/6

MERT INAL - MEHMET CİVİSİLLİ 6/1 6/0

BURAK GAZİ - ORHAN ŞEVKET 4/6 3/6

KUTAY RAMİZ - URAZ ŞENTÜRK 3/6 1/6

AMIRALI AZIZANROUHI - EMRAH AHMET ERKURT 6/3 6/0

ANDREY PROKUDIN - ZİYA TÜZEL 0/6 1/6

İZZET KANAGA - ORHUN DOĞASAL 0/6 0/6

