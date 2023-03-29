Kortlarda Senyörler mücadelesi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SunValleyResort&Residency Senyör ve Tenise Hoş Geldin Tur-1 KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile gerçekleşiyor.
Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK KADINLAR - RoundRobin
SEVŞEN DANDANA ÖZCERCE – NINA RATIB 4/6 3/6
TEK ERKEKLER - RoundRobin
BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU – SERCAN EROZAN 2/6 2/6
ALİ TÜZÜNKAN - MERTER REFİKOĞLU 0/6 1/6
SEZGİN TALŞIK - ORÇUN KASAP 0/6 0/6
MERT INAL - MEHMET CİVİSİLLİ 6/1 6/0
BURAK GAZİ - ORHAN ŞEVKET 4/6 3/6
KUTAY RAMİZ - URAZ ŞENTÜRK 3/6 1/6
AMIRALI AZIZANROUHI - EMRAH AHMET ERKURT 6/3 6/0
ANDREY PROKUDIN - ZİYA TÜZEL 0/6 1/6
İZZET KANAGA - ORHUN DOĞASAL 0/6 0/6
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