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Kortlarda Senyörler mücadelesi başladı

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Kortlarda Senyörler mücadelesi başladı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SunValleyResort&Residency Senyör ve Tenise Hoş Geldin Tur-1 KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile gerçekleşiyor.
Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
 
TEK KADINLAR - RoundRobin
SEVŞEN DANDANA ÖZCERCE – NINA RATIB                       4/6 3/6
TEK ERKEKLER - RoundRobin
BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU – SERCAN EROZAN             2/6 2/6
ALİ TÜZÜNKAN - MERTER REFİKOĞLU                                 0/6 1/6
SEZGİN TALŞIK - ORÇUN KASAP                                   0/6 0/6
MERT INAL - MEHMET CİVİSİLLİ                                             6/1 6/0
BURAK GAZİ - ORHAN ŞEVKET                                               4/6 3/6
KUTAY RAMİZ - URAZ ŞENTÜRK                                            3/6 1/6
AMIRALI AZIZANROUHI - EMRAH AHMET ERKURT           6/3 6/0
ANDREY PROKUDIN - ZİYA TÜZEL                                0/6 1/6
İZZET KANAGA - ORHUN DOĞASAL                                       0/6 0/6
 
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