Kortlarda şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde düzenlenen 2. Geleneksel Packsel Veg & Bones Cup’ta şampiyonlar belirlenirken, şampiyona ödül töreni ile sona erdi.

Turnuvada son gün şampiyonları şöyle:

12 YAŞ KIZLAR FİNAL:

SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH 5/7 – 6/2 – 3/6

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/1 6/3

16 YAŞ KIZLAR FİNAL:

AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/1 6/2

BÜYÜK KADINLAR FİNAL:

SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA 4/6 0/6

BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:

DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER 4/6 2/6

SENİOR 40+ ERKEKLER FİNAL:

ORHUN DOĞASAL - NURSES IRGARE 7/5 6/3

SENİOR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER

Orhun Doğasal / Özlem Uçkaç Boranhan - Burak Gazi / İpek Civisilli 2/6 1/6



