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Kortlarda şampiyonlar belirlendi

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Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde düzenlenen 2. Geleneksel Packsel Veg & Bones Cup’ta şampiyonlar belirlenirken, şampiyona ödül töreni ile sona erdi.
Turnuvada son gün şampiyonları şöyle:
12 YAŞ KIZLAR FİNAL:
SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH  5/7 – 6/2 – 3/6
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE         6/1 6/3
16 YAŞ KIZLAR FİNAL:
AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN     6/1 6/2
BÜYÜK KADINLAR FİNAL:
SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA    4/6 0/6
BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER   4/6 2/6
SENİOR 40+ ERKEKLER FİNAL:
ORHUN DOĞASAL - NURSES IRGARE           7/5 6/3
SENİOR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER
Orhun Doğasal / Özlem Uçkaç Boranhan - Burak Gazi / İpek Civisilli  2/6 1/6
 
 
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