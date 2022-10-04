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Kortlarda Özel Vasıf için mücadele edilecek

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Tenisin yaşayan efsanesi Özel Vasıf adına raketler mücadele edecek

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Kortlarda Özel Vasıf için mücadele edilecek
Tenisin yaşayan efsanelerinden Özel Vasıf, adının verildiği ve her yaş grubundan raketlerin katılım ile gerçekleşecek ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübün de başlıyor.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ÖZEL VASIF CUP 8-9-10-12-14-16 Yaş grupları, 13+ Büyükler, Senyörler ve Lisanssız Yeni Başlayanlar kategorilerinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşecek. ÖZEL VASIF CUP için son kayıt tarihi 06.10.2022 de sona erecek.
 
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