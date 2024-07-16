Kortlarda LŞK CUP 2024 tamamlandı

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında tamamlandı.

LŞK CUP da oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL

Almira Akşahin – Kayra Yüceer 5/7 4/6

TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL

Nehir Gürses - Servet Tel 2/6 6/4 3/10

TEK KADINLAR GRUP 3 - FİNAL

Melin Akçın - Hatice Kırçay 7/6 2/6 6/10

TEK KADINLAR GRUP 4 - FİNAL

Beren Dede - Maya Veysi 6/2 6/1



TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL

Akay Ali Sağkanat - Asım Aras Astan 6/0 6/0

TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL

Çağ Refikoğlu - Konstantın Kan 0/6 0/6

TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL

Yalın Yurtsever - Oğuz El Erian 4/6 1/6

TEK ERKEKLER GRUP 4 - FİNAL

Pars Ozan - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/4 6/4

