Kortlarda LŞK CUP 2024 tamamlandı

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında tamamlandı.
LŞK CUP da oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL
Almira Akşahin – Kayra Yüceer 5/7 4/6
TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL
Nehir Gürses - Servet Tel 2/6 6/4 3/10
TEK KADINLAR GRUP 3 - FİNAL
Melin Akçın - Hatice Kırçay 7/6 2/6 6/10
TEK KADINLAR GRUP 4 - FİNAL
Beren Dede - Maya Veysi 6/2 6/1
TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL
Akay Ali Sağkanat - Asım Aras Astan 6/0 6/0
TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL
Çağ Refikoğlu - Konstantın Kan 0/6 0/6
TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL
Yalın Yurtsever - Oğuz El Erian 4/6 1/6
TEK ERKEKLER GRUP 4 - FİNAL
Pars Ozan - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/4 6/4
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