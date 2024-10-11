Kortlarda LŞK CUP 2024 heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 (10+ Kategori-2 Turnuvası), 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında LŞK kortlarında gerçekleşiyor.

LŞK CUP 2024 de 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

10+ TEK KIZLAR - RoundRobin

Sahil Ece Yerebakan - Beren Başaran 6/0 6/2

Girne Umut Yerebakan - Özay Barutcu 1/6 2/6

Almira Akşahin - EnraÇakartaş 6/3 6/2

YezdaÖksüzoğulları - Vera Gazi 6/3 6/4

Hatice Kırçay - Esila Işıklı 6/1 6/1

AnastasiiaElshina - Özüm Fahrioğlu 6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER - RoundRobin

Konstantın Kan - Deniz Varoğlu 6/0 6/2

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 7/5 6/0

Recep Yalovalı - Devin Bedevi 6/0 6/3

Baran Adalıer - ArenYumurtacıoğlu 6/2 6/0

Kuzey Pilli - Çınar Tüzünkan 6/1 6/1

Osman Aren Başaran - Cenk May 6/0 6/0

Yalın Yurtsever - Pars Ozan 6/0 6/0

