Kortlarda LŞK CUP 2024 heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 (10+ Kategori-2 Turnuvası), 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında LŞK kortlarında gerçekleşiyor.
LŞK CUP 2024 de 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
10+ TEK KIZLAR - RoundRobin
Sahil Ece Yerebakan - Beren Başaran 6/0 6/2
Girne Umut Yerebakan - Özay Barutcu 1/6 2/6
Almira Akşahin - EnraÇakartaş 6/3 6/2
YezdaÖksüzoğulları - Vera Gazi 6/3 6/4
Hatice Kırçay - Esila Işıklı 6/1 6/1
AnastasiiaElshina - Özüm Fahrioğlu 6/0 6/0
10+ TEK ERKEKLER - RoundRobin
Konstantın Kan - Deniz Varoğlu 6/0 6/2
Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 7/5 6/0
Recep Yalovalı - Devin Bedevi 6/0 6/3
Baran Adalıer - ArenYumurtacıoğlu 6/2 6/0
Kuzey Pilli - Çınar Tüzünkan 6/1 6/1
Osman Aren Başaran - Cenk May 6/0 6/0
Yalın Yurtsever - Pars Ozan 6/0 6/0
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