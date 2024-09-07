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Kortlarda KKTF Sonbahar Kupası devam ediyor

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Kortlarda KKTF Sonbahar Kupası devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerdeoynananmaçlarvealınan sonuçlar şöyle;
 
9 YAŞ KIZLAR –RoundRobin
Defne Sakallı - Selin Ünlüer                                   0/4
Masal Nalbantoğlu - TaıraAkhmetova                  1/4
Mevsim Metbulut - Tamay Başaran                      4/0
Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak                             4/1
Çağer Emine Günser - Sayra Çevikçe                  4/0
Melin Amber - Anna Akınına                                  1/4
Tanem Kolozali - Alina Yusipova                          3/5
 
9 YAŞ ERKEKLER –RoundRobin
Hasan ArenÇakartaş - EralTüzünkan                   4/0
DeranÖzgöray - RüzgarÖzdenefe             2/4
Bora Ramiz - Kerem Behlül                                              4/1
MikhailZonov - Karan Karakaşlı                            1/4
Kutsal İyikal - Niyazi Akçın                                    3/5
 
12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Emre Aleks Kural - Alen Göktaş                            7/6 6/3
Pars Ozan - Çağ Refikoğlu                                    0/6 1/6
Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Baran Başaran          0/6 0/6
 
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Almira Akşahin - EnraÇakartaş                             6/2 6/4
IvanaSılıch - YezdaÖksüzoğulları             1/6 2/6
Nehir Gürses - Emine Karagözlü                          6/4 6/0
 
16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
SalahiHüdaoğlu - Baran Adalıer                           6/7 1/6
Kıvanç Öztuğ - Ömer Anıl                                      6/4 3/6 0/6
Abdallah Oğuz El Erian - Çınar Elmalı                 6/2 6/1
 
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