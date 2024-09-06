Kortlarda KKTF Sonbahar Kupası 2024 başladı

KKTF tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası 2024 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler in tekler ve çiftler kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Sonbahar Kupası 2024 de 9 ve 12 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ardından alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
Taıra Akhmetova - Defne Sakallı 4/1
Selin Ünlüer - Masal Nalbantoğlu 1/4
Erin Tüzünkan - Tamay Başaran 4/1
Ayşegül Aplak - Mevsim Metbulut 2/4
Mira Göksan - Çağer Emine Günser 0/4
Peril Şadi - Anna Akınına 0/4
Melin Amber - Peril Şadi 4/0
Dide Tözer - Tanem Kolozali 2/4
Sayra Çevikçe - Mira Göksan 3/5
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
Eral Tüzünkan - Deran Özgöray 2/4
Rüzgar Özdenefe - Hasan Aren Çakartaş 0/4
Bora Ramiz - Sarp Astan 5/3
Karan Karakaşlı - Ozan Dağlı 4/0
Aybars Öncü - Niyazi Akçın 4/1
Kerem Behlül - Sarp Astan 5/4
Ozan Dağlı - Mikhail Zonov 4/2
12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
Era Meta - Alisa Sadıkoğlu 6/0 6/4
Hatice Kırçay - Medina Akhmetova 6/2 6/4
Safıya Akhmetova - Sahra Sevgi Sofu W.O. Safıya Akhmetova
Melisa Sadıkoğlu - Sahil Doğa Karadayı 1/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
Efe Abdu - Erdal Arabacıoğlu 0/6 0/6
Deniz Varoğlu - Çınar Tüzünkan 6/1 6/0
Yalın Yurtsever - Osman Aren Başaran 6/1 6/0
Kuzey Pilli - Aren Yumurtacıoğlu 4/6 6/2 (R.T. Kuzey Pilli)
Jayden Denız Sezginer - Arel Şahin 2/6 3/6
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