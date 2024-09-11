Kortlarda KKTF BEM Cup 2024 devam ediyor

BEM CUP 2024 de zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Mania Bagheri – Yağmur Akı 4/0
10YAŞ ERKEKLER – Round Robin
Hasan Aren Çakartaş - Bora Ramiz 4/0
Kaan Tüzünkan - Çınar Tüzünkan 2/4
Pars Ozan - Kutsal İyikal 4/0
Efe Abdu - Karan Karakaşlı 4/2
Aren Yumurtacıoğlu - Demir Kor 4/0
Tan Osman Türe - Kerem Behlül 0/4
12 YAŞ ERKEKLER - Final
Erdal Arabacıoğlu - Baran Başaran 6/7 1/6
14 YAŞ TEK KIZLAR - 1. Raund
Beren Başaran - Hatice Kırçay 6/0 6/1
Servet Tel - Gülay Meyra Avcı 6/1 6/2
14 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. Raund
Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/0
16 YAŞ TEK KIZLAR - Final
Sahil Ece Yerebakan - Almira Akşahin 6/1 1/6 4/6
16 YAŞ ERKEKLER - Final
Akay Ali Sağkanat - Kaya Halkseven 6/4 0/6 6/3
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