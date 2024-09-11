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Kortlarda KKTF BEM Cup 2024 devam ediyor

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Kortlarda KKTF BEM Cup 2024 devam ediyor
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BEM CUP 2024 de zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle; 
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Mania Bagheri – Yağmur Akı                            4/0   
10YAŞ ERKEKLER – Round Robin
Hasan Aren Çakartaş - Bora Ramiz          4/0
Kaan Tüzünkan - Çınar Tüzünkan                     2/4
Pars Ozan - Kutsal İyikal                                   4/0
Efe Abdu - Karan Karakaşlı                               4/2
Aren Yumurtacıoğlu - Demir Kor                       4/0
Tan Osman Türe - Kerem Behlül                        0/4
12 YAŞ ERKEKLER - Final
Erdal Arabacıoğlu - Baran Başaran          6/7 1/6       
14 YAŞ TEK KIZLAR - 1. Raund
Beren Başaran - Hatice Kırçay                           6/0 6/1
Servet Tel - Gülay Meyra Avcı                           6/1 6/2
14 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. Raund
Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ                          6/1 6/0
16 YAŞ TEK KIZLAR - Final
Sahil Ece Yerebakan - Almira Akşahin              6/1 1/6 4/6
16 YAŞ ERKEKLER - Final
Akay Ali Sağkanat - Kaya Halkseven                6/4 0/6 6/3
 
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