Kortlarda KKTF BEM Cup 2024 devam ediyor

BEM CUP 2024 de zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Mania Bagheri – Yağmur Akı 4/0

10YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Hasan Aren Çakartaş - Bora Ramiz 4/0

Kaan Tüzünkan - Çınar Tüzünkan 2/4

Pars Ozan - Kutsal İyikal 4/0

Efe Abdu - Karan Karakaşlı 4/2

Aren Yumurtacıoğlu - Demir Kor 4/0

Tan Osman Türe - Kerem Behlül 0/4

12 YAŞ ERKEKLER - Final

Erdal Arabacıoğlu - Baran Başaran 6/7 1/6

14 YAŞ TEK KIZLAR - 1. Raund

Beren Başaran - Hatice Kırçay 6/0 6/1

Servet Tel - Gülay Meyra Avcı 6/1 6/2

14 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. Raund

Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/0

16 YAŞ TEK KIZLAR - Final

Sahil Ece Yerebakan - Almira Akşahin 6/1 1/6 4/6

16 YAŞ ERKEKLER - Final

Akay Ali Sağkanat - Kaya Halkseven 6/4 0/6 6/3

