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Kortlarda heyecan sürüyor

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Kortlarda heyecan sürüyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli 3. hafta karşılaşmaları ile mücadeleler sürdü.
Lefkoşa Şehir Kulübü Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 6-1 lik skorla konuk takım GMBTK kazanmayı bildi.  Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi takımlarının GBTK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, GAÜ’nün 5-2 lik galibiyeti ile sonuçlanırken, ligin bir diğer mücadelesinde ise KKTF kortlarında oynanan Pakan Spor Kulübü Derneği - Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşmasında 4-3 lük skorla üstün gelen takım DAÜ oldu. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 3. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;
NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 3.HAFTA MAÇ SONUÇLARI
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 1 – 6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1    TEK ERKEKLER    1
0    TEK KADINLAR     2
0    ÇİFT ERKEKLER   1
0    ÇİFT KADINLAR    1
0   KARIŞIK ÇİFTLER  1
 
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
1    TEK ERKEKLER    1
0    TEK KADINLAR     2
0    ÇİFT ERKEKLER   1
0    ÇİFT KADINLAR    1
1   KARIŞIK ÇİFTLER  0
 
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 - 4 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0    TEK ERKEKLER    2
1    TEK KADINLAR     1
0    ÇİFT ERKEKLER   1
1    ÇİFT KADINLAR    0
  1. KARIŞIK ÇİFTLER  0
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