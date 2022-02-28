Kortlarda heyecan sürüyor

Lefkoşa Şehir Kulübü Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 6-1 lik skorla konuk takım GMBTK kazanmayı bildi. Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi takımlarının GBTK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, GAÜ’nün 5-2 lik galibiyeti ile sonuçlanırken, ligin bir diğer mücadelesinde ise KKTF kortlarında oynanan Pakan Spor Kulübü Derneği - Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşmasında 4-3 lük skorla üstün gelen takım DAÜ oldu. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 3. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;
NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 3.HAFTA MAÇ SONUÇLARI
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 1 – 6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 - 4 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
1 TEK KADINLAR 1
0 ÇİFT ERKEKLER 1
1 ÇİFT KADINLAR 0
- KARIŞIK ÇİFTLER 0