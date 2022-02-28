Kortlarda heyecan sürüyor

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 1 – 6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 - 4 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KARIŞIK ÇİFTLER 0

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli 3. hafta karşılaşmaları ile mücadeleler sürdü.Lefkoşa Şehir Kulübü Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 6-1 lik skorla konuk takım GMBTK kazanmayı bildi. Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi takımlarının GBTK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, GAÜ’nün 5-2 lik galibiyeti ile sonuçlanırken, ligin bir diğer mücadelesinde ise KKTF kortlarında oynanan Pakan Spor Kulübü Derneği - Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşmasında 4-3 lük skorla üstün gelen takım DAÜ oldu. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 3. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 3.HAFTA MAÇ SONUÇLARI1 TEK ERKEKLER 10 TEK KADINLAR 20 ÇİFT ERKEKLER 10 ÇİFT KADINLAR 10 KARIŞIK ÇİFTLER 11 TEK ERKEKLER 10 TEK KADINLAR 20 ÇİFT ERKEKLER 10 ÇİFT KADINLAR 11 KARIŞIK ÇİFTLER 00 TEK ERKEKLER 21 TEK KADINLAR 10 ÇİFT ERKEKLER 11 ÇİFT KADINLAR 0