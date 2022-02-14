Kortlarda heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli 2. hafta karşılaşmaları ile mücadeleler sürdü.

DAÜ kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis Kulübü ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki karşılaşmayı 6-1 lik skorla ev sahibi takım Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımlarının GAÜ kortlarında karşı karşıya geldiği maçta iseGAÜ’nün 4-3 lük galibiyetle sevinen taraf olurken, ligin bir diğer mücadelesinde ise Federasyon kortlarında Pakan Spor Kulübü Derneği ve Lefkoşa Şehir Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 6-1 lik skorla kazana takım Lefkoşa Şehir Kulübü oldu.

NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;

2.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 4 - 3 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

1 TEK ERKEKLER 1

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

0 TEK ERKEKLER 2

1 TEK KADINLAR 1

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 ÇİFT KADINLAR 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



