Kortlarda heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NicosiaMotors Tenis Ligi 29 Mayıs Cumartesi günü A ve B gruplarında oynanacak 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
NicosiaMotors Tenis Ligi 3. haftasında A Grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması GMBTK kortlarında, ligin B Grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü – Doğu Akdeniz Üniversitesi, LŞK kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00’da başlayacak.
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