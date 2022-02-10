Kortlarda heyecan 2.hafta maçlarıyla sürecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 NıcosıaMotors Tenis Ligi 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak 2. Hafta grup karşılaşmaları ile devam ediyor.

2022 NıcosıaMotorsTenis Ligi 2. haftasında Girne Amerikan Üniversitesi - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nü konuk edeceği karşılaşma GAÜ kortlarında oynanacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki karşılaşma ise DAÜ kortlarında oynanacak.

Pakan Spor Kulübü Derneği ve Lefkoşa Şehir Kulübü takımları Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00 da başlayacak.

