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Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı

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Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Head&Shoulders Cup, Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) kortlarında devam ediyor.
9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde devam eden HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR
AnastasiiaElshina – Beren Pilli                 4/1    4/1
Sahra Sevgi Sofu -  Melin Akçın               4/5    3/5
İlay Genç – Eliz Barçın                             Eliz BarçınWo
Derin Paralik– Larin Vural                       0/4    0/4
9 YAŞ ERKEKLER
Gürsel Emre Kadri – Emre Kural              1/4   0/4
Hüda Çelebi – Kuzey Pilli                         0/4   0/4
Erbay Demirpençe  - Osman Aren Başaran        0/4   2/4
12 YAŞ KIZLAR
SofııaLutfullına – Mira Yüksel                  6/3 6/0
EnraÇakartaş – İrem Özen                        1/6  6/4   10/8
12 YAŞ ERKEKLER
Deniz Hüseyin Önen – Torak Ata Candan         4/6 R.T
Eren Yılmaz  - Derin Öney Şemsettin       EREN YILMAZ  WO  
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Konstantin Kan     6/7    7/6  10/5
Akay Ali Sağkanat – Ersel Kalfaoğlu                 1/6    3/6   
Toprak Berkol – Bora Erin                       6/1    6/1
Rüzgar Vural – Turgay Hıdıroğlu             0/6    1/6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
Kayra Yüceer – Sahil Ece Yerebakan                 6/3    6/1
Selin Önal – Hayat Çakmak                      6/2    6/2
40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Ali Tüzel  – Hasan Gazioğlu                     1/6    2/6   
 
 
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