Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Head&Shoulders Cup, Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) kortlarında devam ediyor.

9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde devam eden HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR

AnastasiiaElshina – Beren Pilli 4/1 4/1

Sahra Sevgi Sofu - Melin Akçın 4/5 3/5

İlay Genç – Eliz Barçın Eliz BarçınWo

Derin Paralik– Larin Vural 0/4 0/4

9 YAŞ ERKEKLER

Gürsel Emre Kadri – Emre Kural 1/4 0/4

Hüda Çelebi – Kuzey Pilli 0/4 0/4

Erbay Demirpençe - Osman Aren Başaran 0/4 2/4

12 YAŞ KIZLAR

SofııaLutfullına – Mira Yüksel 6/3 6/0

EnraÇakartaş – İrem Özen 1/6 6/4 10/8

12 YAŞ ERKEKLER

Deniz Hüseyin Önen – Torak Ata Candan 4/6 R.T

Eren Yılmaz - Derin Öney Şemsettin EREN YILMAZ WO

16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Konstantin Kan 6/7 7/6 10/5

Akay Ali Sağkanat – Ersel Kalfaoğlu 1/6 3/6

Toprak Berkol – Bora Erin 6/1 6/1

Rüzgar Vural – Turgay Hıdıroğlu 0/6 1/6

16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

Kayra Yüceer – Sahil Ece Yerebakan 6/3 6/1

Selin Önal – Hayat Çakmak 6/2 6/2

40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

Ali Tüzel – Hasan Gazioğlu 1/6 2/6



