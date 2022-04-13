Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Head&Shoulders Cup, Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) kortlarında devam ediyor.
9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde devam eden HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR
AnastasiiaElshina – Beren Pilli 4/1 4/1
Sahra Sevgi Sofu - Melin Akçın 4/5 3/5
İlay Genç – Eliz Barçın Eliz BarçınWo
Derin Paralik– Larin Vural 0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER
Gürsel Emre Kadri – Emre Kural 1/4 0/4
Hüda Çelebi – Kuzey Pilli 0/4 0/4
Erbay Demirpençe - Osman Aren Başaran 0/4 2/4
12 YAŞ KIZLAR
SofııaLutfullına – Mira Yüksel 6/3 6/0
EnraÇakartaş – İrem Özen 1/6 6/4 10/8
12 YAŞ ERKEKLER
Deniz Hüseyin Önen – Torak Ata Candan 4/6 R.T
Eren Yılmaz - Derin Öney Şemsettin EREN YILMAZ WO
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Konstantin Kan 6/7 7/6 10/5
Akay Ali Sağkanat – Ersel Kalfaoğlu 1/6 3/6
Toprak Berkol – Bora Erin 6/1 6/1
Rüzgar Vural – Turgay Hıdıroğlu 0/6 1/6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
Kayra Yüceer – Sahil Ece Yerebakan 6/3 6/1
Selin Önal – Hayat Çakmak 6/2 6/2
40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Ali Tüzel – Hasan Gazioğlu 1/6 2/6
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