Kortlarda Head&Shoulders Cup başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenecek HEAD & SHOULDERS CUP 11–27 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak.
8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Lisanssız kategorilerinin yer aldığı turnuva Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşecek.
Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği ve son kayıtların 7 Nisan 2022 de sona ereceği HEAD & SHOULDERS CUP’ın zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.
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