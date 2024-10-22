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Kortlarda GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası başlıyor…

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Kortlarda GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası başlıyor…
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Kuzey Kıbrıs Teni Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü(GTK) tarafından düzenlenecek toplam 40.000 TL para ödüllü Yusuf Yönlüer 10+ Kategori-2 Turnuvası ve 8-9 Yaş Turnuvası 03-10 Kasım 2024 tarihleri arasında GTK kortlarında gerçekleşecek. 
Kategoriler; 8 yaşlar,9 yaş tek kızlar ve 9 yaş tek erkekler,10+ tek kızlar ve 10+ tek erkeklerden oluşuyor.
GTK Yusuf Yönlüer (10+ Kategori-2) Turnuvası için son kayıt tarihi 31.10.2024, 8-9 Yaş için son kayıt tarihi 06.11.2024. Kayıtlar E-KKTF sisteminden yapılmakta. 
 
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