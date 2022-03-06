Kortlarda Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası heyecanı başladı

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası,05-12 Mart 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında oynanıyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında 9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli ilk gün karşılaşmaları ile heyecan başladı.
Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
ANASDTASİİA ELSHİNA - MELİN AKÇIN4/0 4/0
LARİN VURAL - DERİN PARALİK4/1 4/0
ELİZ BARÇIN - İLAY GENÇ0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
SAİD ZEKİ AVCI - GÜRSEL EMRE KADRİ4/0 4/0
POYRAZ VURAL - TANIL İŞGÜZAR4/1 4/0
OSMAN AREN BAŞARAN - HÜDA ÇELEBİ4/0 4/0
UZAY ŞAKİR - ERBAY DEMİRPENÇE4/0 4/0
ÇAĞ REFİKOĞLU - TOPRAK İŞGÜZAR4/1 4/0
PARS OZAN - KUZEY PİLLİ1/4 0/4
12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
NEHİR GÜRSES - BEREN BAŞARAN1/6 6/4 4/6
LAVİN PARALİK - VERA GAZİ 1/6 2/6
SERİN YEŞİLADA - İREM ÖZEN6/7 2/6
MİRA YÜKSEL - ZARİF DAYI2/6 0/6
GİRNE UMUT YEREBAKAN - GÜLAY MEYRA AVCI6/0 6/0
SOFIIA LUTFULLINA - MEYRA ESER1/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER
DENİZ VAROĞLU - ADEN YILDIZ 6/0 6/1
16 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
EMİNE KARAGÖZLÜ - ELÇİN ÖZBİLEN 1/6 0/6
EKİN KARASU - SAHİL ECE YEREBAKAN6/1 6/2
16 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
DORUK TAŞELİ - KAYA HALKSEVEN2/6 0/6
AKAY ALİ SAĞKANAT - ARAS ÇELİK7/6 5/7 4/6
TOPRAK ALTUNTAŞ - ABDALLAH OĞUZ EL ERİAN6/1 6/2
TOPRAK BERKOL - DORUK TÜZEL6/0 6/0
CEMAL KONUKLU - RÜZGAR VURAL6/1 6/2
ENVER ADA GENÇEL - BATUR EVRE1/6 2/6
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