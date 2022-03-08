Kortlarda Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası devam ediyor

Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor.

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında 9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

Mina Kiracıoğlu - Eliz Barçın 2/4 4/2 14/16

Melin Akçın - Sahra Sevgi Sofu 4/0 5/3

Beren Pilli - Derin Paralik 5/4 4/1



9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN

Osman Aren Başaran - Toprak İşgüzar 5/3 4/1

Uzay Şakir - Gürsel Emre Kadri 4/2 4/0

Hüda Çelebi - Çağ Refikoğlu 0/4 0/4

Tanıl İşgüzar - Pars Ozan 4/0 4/0

Kuzey Pilli - Poyraz Vural 0/4 0/4

Erbay Demirpençe - Said Zeki Avcı 0/4 0/4



12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND

Lara Onurlu - Enra Çakartaş 2/6 1/6



12 YAŞ ERKEKLER 1. RAUND

Çınar Elmalı - Noa Duchateau 3/6 3/6

Baran Başaran - Deniz Hüseyin Önen 6/2 5/7 6/1

Toprak Ata Candan - Asım Aras Astan 0/6 0/6



EREN YILMAZ - KIVANÇ ÖZTUĞ 6/0 6/0

RECEP YALOVALI - DEVİN BEDEVİ 7/6 6/3

EMİR ASAF YÜKSEL - DENİZ VAROĞLU 6/1 6/1

ÖMER ANIL - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN 6/1 6/0

AREL ŞAHİN - HASAN ARAS DUMAN 1/6 0/6



16 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

NADİR ÇINARLILI - SELİN ÖNAL 6/1 6/4

ÖZGÜL ŞAH - HAYAT ÇAKMAK 7/6 6/2

