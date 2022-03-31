Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Dünya Oto işbirliğinde düzenlenen Dünya Oto Cup oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.
KKTF ile tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 10-14 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi.
Dünya Oto Cup da oynanan final maçlar sonucunda oluşan sıralamalar şöyle;
DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI
10 YAŞ KIZLAR
1. AnasdtasiiaElshina
2. Naciye Selin Faraçoğlu
10 YAŞ ERKEKLER
1. Baran Başaran
2. Deniz Varoğlu
14 YAŞ KIZLAR
1. Özgül Şah
2. Lara Onurlu
14 YAŞ ERKEKLER
1. Bora Erin
2. Konstantin Kan
BÜYÜK KADINLAR
1. OksanaPiddubna
2. Şengül Tilki
BÜYÜK ERKEKLER
1. Mustafa Zorba
2. Imad Amer
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR
1. Azra Yalkıç / Şengül Tilki
2. Elçin Özbilen / Özay Barutcu
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER
1. Turgay Hıdıroğlu / Remzi Hıdıroğlu
2. Imad Amer / Arsen Güvensoy
SENYÖR 40+ ERKEKLER
1. Sercan Erozan
2. Burak Gazi
SENYÖR 50+ ERKEKLER
1. AaronFlamson
2. Orhun Doğasal
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR
1. NAĞme Ekenoğlu
2. Nina Ratib
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER
1. Uraz Şentürk
2. Salih Zeki Avcı
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