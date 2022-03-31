Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Dünya Oto işbirliğinde düzenlenen Dünya Oto Cup oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.

KKTF ile tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 10-14 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi.

Dünya Oto Cup da oynanan final maçlar sonucunda oluşan sıralamalar şöyle;

DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI

10 YAŞ KIZLAR

1. AnasdtasiiaElshina

2. Naciye Selin Faraçoğlu

10 YAŞ ERKEKLER

1. Baran Başaran

2. Deniz Varoğlu

14 YAŞ KIZLAR

1. Özgül Şah

2. Lara Onurlu

14 YAŞ ERKEKLER

1. Bora Erin

2. Konstantin Kan

BÜYÜK KADINLAR

1. OksanaPiddubna

2. Şengül Tilki

BÜYÜK ERKEKLER

1. Mustafa Zorba

2. Imad Amer

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR

1. Azra Yalkıç / Şengül Tilki

2. Elçin Özbilen / Özay Barutcu

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER

1. Turgay Hıdıroğlu / Remzi Hıdıroğlu

2. Imad Amer / Arsen Güvensoy

SENYÖR 40+ ERKEKLER

1. Sercan Erozan

2. Burak Gazi

SENYÖR 50+ ERKEKLER

1. AaronFlamson

2. Orhun Doğasal

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR

1. NAĞme Ekenoğlu

2. Nina Ratib

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER

1. Uraz Şentürk

2. Salih Zeki Avcı

