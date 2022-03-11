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Kortlarda Dünya Oto Cup heyecanı başlıyor

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Kortlarda Dünya Oto Cup heyecanı başlıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 13-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen KKTF kortlarında gerçekleşecek Dünya Oto Cup başlıyor.
KKTF Dünya Oto Cup 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.
 
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