Kortlarda Dünya Oto Cup heyecanı başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 13-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen KKTF kortlarında gerçekleşecek Dünya Oto Cup başlıyor.

KKTF Dünya Oto Cup 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.

