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Kortlarda Dünya Oto Cup başladı

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Kortlarda Dünya Oto Cup başladı
KKTF tarafından düzenlenen Dünya Oto Cup olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir hafta ertelenmesinin ardından 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Dünya Oto Cup’da 10-14 yaş kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
 
10 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
Yalin Yurtsever - Baran başaran 0/4 2/4
Cafer Tosunoglu - Said Zeki Avci4/1 4/2
Poyraz Vural - Erim Selçuk Mazhar5/3 5/3
Çağ Refikoğlu - Arel Şahin4/1 5/4
Deniz Varoğlu - Asil Berkut4/0 4/0
 
14 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
Meyra Eser - Lara Onurlu0/6 0/6
Hayat Çakmak - Vera Gazi6/2 6/0
Elis Demirciler - Emine Karagözlüw/O
 
14 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
Kivanç Öztuğ - Teoman Schrotter Bozkaya6/0 6/0
Uygur Koçak - Abdallah Oğuz El Erian0/6 0/6
Enver Ada Gençel - Recep Yalovali6/1 6/1
Emir Asaf Yüksel - Deniz Hüseyin Önen6/4 6/1
Kaya Halkseven - Hasan Aras Duman6/1 6/2
Doruk Taşeli - Doruk Tüzel w/o
Rüzgar Vural - Eren Yilmaz6/2 3/6 10/6
 
 
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