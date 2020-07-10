Kortlarda çekişmeli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşen KARASU CUP zevkli, heyecanlı ve çekişmeli maçlara seyircilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ -Çeyrek Final
ALMİRA AKŞAHİN - YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI1/6 – 1/6
SİMRE KELEŞ - İPAR ŞENOL 2/6 – 1/6
ZEHRA ÇİSE TUĞCU - SELİN ÖNAL1/6 – 3/6
12 YAŞ ERKEK - 1. Round
AREN BAYBARS - İBRAHİM CAN ARABACI6/0 – 6/1
ENVER ADA GENÇEL - EREN YILMAZ 6/3 – 6/1
ERTAN ERCANTAN - CEMAL KONUKLU 1/6 – 2/6
BORA ERİN - EMİR ASAF YÜKSEL W.O.
NOA DUCHATEAU - ADA KİN 6(1)/7 – 1/6
RÜZGÂR VURAL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI0/6 – 0/6
DORUK TAŞELİ - AKAY ALİ SAĞKANAT 1/6 – 2/6
ALGIN KÖMÜRCÜLER - TOPRAK ALTUNTAŞ 0/6 – 0/6
16 YAŞ ERKEK -Yarı Final
DERİN SAMİOĞLU - BATUR EVRE 6/0 – 6/0
ÇİFT BÜYÜK KADINLAR - FİNAL
OKSANA PİDDUBNA / AZRA SERAY YALKIÇ - İZEM CİVİSİLLİ / ŞARA BORANHAN 6/0 – 6/1