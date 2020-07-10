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Kortlarda çekişmeli maçlar

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Kortlarda çekişmeli maçlar
10 Temmuz 2020 Cuma 22:57

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşen KARASU CUP zevkli, heyecanlı ve çekişmeli maçlara seyircilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ -Çeyrek Final

ALMİRA AKŞAHİN - YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI1/6 – 1/6

SİMRE KELEŞ - İPAR ŞENOL   2/6 – 1/6

ZEHRA ÇİSE TUĞCU - SELİN ÖNAL1/6 – 3/6

12 YAŞ ERKEK - 1. Round

AREN BAYBARS - İBRAHİM CAN ARABACI6/0 – 6/1

ENVER ADA GENÇEL - EREN YILMAZ  6/3 – 6/1

ERTAN ERCANTAN - CEMAL KONUKLU   1/6 – 2/6

BORA ERİN - EMİR ASAF YÜKSEL    W.O.

NOA DUCHATEAU - ADA KİN   6(1)/7 – 1/6

RÜZGÂR VURAL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI0/6 – 0/6

DORUK TAŞELİ - AKAY ALİ SAĞKANAT  1/6 – 2/6

ALGIN KÖMÜRCÜLER - TOPRAK ALTUNTAŞ   0/6 – 0/6

16 YAŞ ERKEK -Yarı Final

DERİN SAMİOĞLU - BATUR EVRE   6/0 – 6/0

ÇİFT BÜYÜK KADINLAR - FİNAL

OKSANA PİDDUBNA / AZRA SERAY YALKIÇ - İZEM CİVİSİLLİ / ŞARA BORANHAN  6/0 – 6/1

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