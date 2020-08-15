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Kortlarda çekişme var

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Kortlarda çekişme var
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, Büyükler ve Senyör kategorilerinde oynanan çekişmeli ve heyecanlı maçlar ile devam ediyor.
Turnuvada oynanan günün karşılaşmaları ve maç sonuçları şu şekilde;
BÜYÜK KADINLAR:
OKSANA PİDDUBNA - MERİL SONAKIN  6/3 – 3/6 - 6/4
BÜYÜK ERKEKLER:
DERİN SAMİOĞLU - ZEKİ ESENDAĞLI  6/2 – 6/2
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - MUSTAFA MEHMET ZORBA    0/6 – 0/6
SENİOR 30+ ERKEKLER:
ORÇUN KASAP – İLKE ÜNLÜCAN  6/1 – 6/2
KEMAL SOYER  - HASAN GAZİOĞLU  6/2 – 6/3
SENİOR 40+ KADINLAR:
SİNEM SAYAR ERCANTAN - İPEK ÖZSEV   2/6 – 3/6
SENİOR 40+ ERKEKLER:
EDİZ DEMİRCİLER - SAVAŞ ESENDAĞLI  6/1 – 6/0
EMİR AHMET KONUKLU - BURAK GAZİ  6/3 – 6/2
ORHUN DOĞASAL - BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU   6/0 – 6/0
MURAT ŞAHİN - NECAT YÜKSEL  2/6 – 0/6
SENİOR 50+ ERKEKLER:
ZAFER HIDIROĞLU - SİNAN ŞEMİLER 6/0 – 6/0
REŞAT YÜKSEL - KERİM İSMAİL KARABİL   5/7 – 2/6
AHMET FARAÇOĞLU - JEAN CHRISTOHE SCHROTTE   0/6 – 0/6
 
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