Kortlara yeniden heyecan geldi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta, zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda geçen yılın lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması oynanırken, B grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk etti. Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Belediyesi Tenis Kulübünü 5 – 2,Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneğini 7 – 0 mağlup etti.
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 1.HAFTA
Girne Amerikan Üniversitesi 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
B GRUBU 1.HAFTA
Doğu Akdeniz Üniversitesi 7 - 0 Pakan Spor Kulübü Derneği
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