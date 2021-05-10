Kortlara yeniden heyecan geldi

2021 Nicosia Motors Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçlarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (GAÜ) galip geldiler

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta, zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

Ligin A grubunda geçen yılın lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması oynanırken, B grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk etti. Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Belediyesi Tenis Kulübünü 5 – 2,Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneğini 7 – 0 mağlup etti.

Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 1.HAFTA

Girne Amerikan Üniversitesi 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü

B GRUBU 1.HAFTA

Doğu Akdeniz Üniversitesi 7 - 0 Pakan Spor Kulübü Derneği

