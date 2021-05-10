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Kortlara yeniden heyecan geldi

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2021 Nicosia Motors Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçlarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (GAÜ) galip geldiler

Kortlara yeniden heyecan geldi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta,  zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda geçen yılın lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması oynanırken, B grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk etti. Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Belediyesi Tenis Kulübünü 5 – 2,Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneğini 7 – 0 mağlup etti.
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 1.HAFTA
Girne Amerikan Üniversitesi 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
B GRUBU 1.HAFTA
Doğu Akdeniz Üniversitesi 7 - 0 Pakan Spor Kulübü Derneği
 
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