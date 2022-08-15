Kocareis Plajı, tenisle şenlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 BeachTennis Tour-3, Kocareis plajında 4 kategoride 18 takımın katılımıyla 13-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennis Tour-3, 20 Temmuz Restoran Cup tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 BeachTennis Tour-3, 20 Temmuz Restoran Cup (Ahmet Kızılkılıç anısına) 13-14 Ağustos tarihlerinde Kocareis plajında gerçekleştirildi. KKTF 2022 BeachTennis Tour-3 20 Temmuz Restoran Cup plaj tenis turnuvası +13 Çift Kadınlarda 7, +13 Çift Erkeklerde 13, Karışık Çiftlerde 16 ve Yeni Başlayanlar kategorisinde 18 takım olmak üzere dört kategoride 54 takım mücadele etti.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennisTour, 20 Temmuz Restoran Cup plaj tenis turnuvası Kocareis plajında 2 gün boyunca 2 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa ve ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennis Tour-3, 20 Temmuz Restoran Cup da kategorilerde dereceye girenler takımlar şöyle oluştu;

+ 13 ÇİFT KADINLAR

1. MelinÖnkaya / Saadet Aktuğlu

2. Ecem Açıkel / İzlem Civisilli

+ 13 ÇİFT ERKELER

1. Barış Örek / StephanosCharalambous

2. MariosNicolaides / AndreasArtamıov

+13 KARIŞIK ÇİFTLER

1. Saadet Aktuğlu / Yarkın Kuloğlu

2. Melis Mevlit / ZekaBaşel

YENİ BAŞLAYANLAR

1. Hasan Doğan / Hasan Baybars

2. Aydın Kayol / Necat Abdullahoğlu

