KKTF WEB TV yayında

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nda (KKTF) Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu,bir yeniliğe daha imza attı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetimi, KKTF WEB TV’yihizmete koydu. Dünya Oto Cup turnuvasında her gün 2 maç Mustafa Ülker ve Sercan Erozan’ın sunumuyla turnuva özel yayını olarak ekranlara getiriliyor. Maçlar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu facebook sayfasında canlı olarak KKTF WEB TV de olacak.
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