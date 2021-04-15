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KKTF WEB TV yayında

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KKTF WEB TV yayında
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nda (KKTF) Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu,bir yeniliğe daha imza attı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetimi, KKTF WEB TV’yihizmete koydu. Dünya Oto Cup turnuvasında her gün 2 maç Mustafa Ülker ve Sercan Erozan’ın sunumuyla turnuva özel yayını olarak ekranlara getiriliyor. Maçlar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu facebook sayfasında canlı olarak KKTF WEB TV de olacak.
 
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