KKTF tesislerine köklü bakım

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından 2020 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde bulunan kortların çevre tellerinin ve tribünlerin tekrardan yenilenmesinin ardından devam eden çevre yenilenmesi ve düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

Federasyon binasının bakım, onarım ve boyama çalışmaları da devam ederken, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (Yönetim Kurulu, KKTF tesislerini camiaya yakışır şekle getirmek için çalışmaya devam edecek.