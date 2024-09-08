KKTF Sonbahar Kupası 2024’te çekişmeli maçlar

9 YAŞ KIZLAR –Çeyrek Final

9 YAŞ ERKEKLER –Çeyrek Final

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

13+ KADINLAR - Çeyrek Final

13+ERKEKLER - Çeyrek Final

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;