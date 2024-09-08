KKTF Sonbahar Kupası 2024’te çekişmeli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR –Çeyrek Final
TaıraAkhmetova - Erin Tüzünkan 0/4
Mira Göksan - Tanem Kolozali W.O.Tanem Kolozali
Tamay Başaran - Masal Nalbantoğlu 3/5
Dide Tözer – Defne Sakallı 0/4
9 YAŞ ERKEKLER –Çeyrek Final
Bora Ramiz – Deran Özgöray 4/2
Aybars Öncü - Ozan Dağlı 4/1
Kerem Behlül - Karan Karakaşlı 2/4
Hasan ArenÇakartaş - Niyazi Akçın 4/1
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Beren Başaran - Era Meta 6/0 6/0
İncilay Eren - Sahil Doğa Karadayı 6/0 6/0
Beren Pilli - SafıyaAkhmetova 6/1 6/0
Hatice Kırçay - Melin Akçın 6/7 6/0 6/1
13+ KADINLAR - Çeyrek Final
YezdaÖksüzoğulları - Girne Umut Yerebakan 6/4 6/2
Özüm Fahrioğlu - Beren Dede 1/6 0/6
Emine Karagözlü - Vera Gazi W.O. Emine Karagözlü
13+ERKEKLER - Çeyrek Final
Tan Ozkan - Konstantın Kan 2/6 0/6
Levent Ökeren- Abdallah Oğuz El Erian 1/6 7/6 4/6
Orçun Kasap - Doruk Tüzel 6/2 6/7 7/5
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