KKTF BEM CUP 2024’de zevkli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen (Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD.) BEM CUP 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor.
Kategorilerde gerçekleşen maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR – (GRUP 1-2) FİNAL
Erin Tüzünkan – Mevsim Metbulut 4/1 4/5 10/3
Melin Amber - Selin Ünlüer 4/0 2/4 10/12
9 YAŞ ERKEKLER – (GRUP 1-2) FİNAL
Aybars Öncü - Hasan Aren Çakartaş 0/4 3/5
Eral Tüzünkan - Kutsal İyikal 0/4 4/2 3/10
12 YAŞ KIZLAR - FİNAL
Beren Başaran - Beren Pilli 6/1 6/1
12 YAŞ KIZLAR – CONSOLATİON ÇEYREK FİNAL
Melin Akçın - Alisa Sadıkoğlu 6/3 6/1
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Erdal Arabacıoğlu - Yalın Yurtsever 5/7 6/0 6/3
Arel Şahin - Baran Başaran 1/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER - CONSOLATİON ÇEYREK FİNAL
Alen Göktaş - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/1 6/1
16 YAŞ TEK KIZLAR - YARI FİNAL
Sahil Ece Yerebakan - Almira Akşahin 6/1 1/6 4/6
16 YAŞ KIZLAR – CONSOLATİON ÇEYREK FİNAL
Emine Karagözlü - Enra Çakartaş 1/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Akay Ali Sağkanat - Oğuz El Erian 6/2 6/2
Deniz Hüseyin Önen - Kaya Halkseven 0/6 1/6
16 YAŞ ERKEKLER - CONSOLATİON ÇEYREK FİNAL
Doruk Tüzel - Recep Yalovalı 1/6 2/6
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