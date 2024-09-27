KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi finali belirlendi

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde oynanan grup karşılaşmaları sonunda alınan sonuç;

Lefkoşa Şehir Kulübü 5 - 2 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

Gönyelitenis Kulübü 4 - 3 Pakan Spor Kulübü Derneği

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde grupta oynanan son maçların ardından oluşan puanlar sonucunda üçüncülük ve final karşılaşmaları belirlendi.

3.LÜK MAÇI

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

FİNAL

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ



