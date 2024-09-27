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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi finali belirlendi

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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi finali belirlendi
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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor. 
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde oynanan grup karşılaşmaları sonunda alınan sonuç;  
Lefkoşa Şehir Kulübü 5 - 2 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
Gönyelitenis Kulübü 4 - 3 Pakan Spor Kulübü Derneği
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde grupta oynanan son maçların ardından oluşan puanlar sonucunda üçüncülük ve final karşılaşmaları belirlendi.
3.LÜK MAÇI
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
FİNAL
GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
 
 
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