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Kızlarda Özüm, erkeklerde Tuğra şampiyon

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Kızlarda Özüm, erkeklerde Tuğra şampiyon
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Masa Tenisinde turnuvalar sürüyor.
Her hafta organizsyonlarını aksatmadan sürdüren Masa Tenisi Federasyonu, bu hafta sonunu U15’lerle geçirdi.
U15 yaş kategorisinde en iyi sekizler mücadele etti. Sabah saat 10.00’da başlayan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli oldu. U15 Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel ilk sırayı alırken, U15 Erkeklerde ise Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer birinci olmayı başardı. Sıralama şu şekilde;
ERKEKLER
1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAYD)
2.Ali İleri (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Kuzey Alev (GAÜ)
KIZLAR
1.Özüm Özel (GAÜ)
2.Liva Çevik (GAÜ)
3.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Emine Gül Öztep (Arucad Anka Spor Derneği)
 
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