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Kızlarda Nehir, erkeklerde Kerem şampiyon

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Masa Tenisi’nde KTAMS U11 Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı

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Kızlarda Nehir, erkeklerde Kerem şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda U11 Ferdi Klasman Turnuvasını Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda U11 Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başladı ve aynı gün tamamlanıp dereceye giren sporcular belli oldu.
Turnuvanın açılışını Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptı. Oynanan maçlar sonunda kızlarda Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Nehir Gökduman, erkeklerde ise Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Kerem Ahçıoğulları birinci oldu.
Dereceler şu şekilde;
U11 Kızlar
1.Nehir Gökduman (Bekiroğulları MTAYD)
2.Liyoni Lamb (GAÜ)
3.Inora Sophia Reick (GAÜ)
4.Lija Aleksandra Reick (GAÜ)
U11 Erkekler
1.Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)
2.Rüzgar Wenk (Bekiroğulları MTAYD)
3.Aren Doğan (Sütlüce SK)
4.Borna Walinia (Gönyeli SK)
 
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