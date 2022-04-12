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Kim Clijsters tenisi bıraktı

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Teniste kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, 7 yıl aranın ardından 2020'de yeniden başladığı aktif kariyerini noktaladı

Kim Clijsters tenisi bıraktı
Clijsters, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan böyle resmi turnuvalarda oynamayacağımı paylaşmak istiyorum. Önüme çıkacak yeni maceralar için sabırsızlanıyorum. İki yıldır beni destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki Belçikalı tenisçi, hamileliği nedeniyle 2007 yılında ara verdiği tenise iki yıl sonra muhteşem bir dönüş yapmış ve 2009, 2010'da ABD Açık, 2011'de ise Avustralya Açık'ı kazanmıştı.
2012'de sporu bıraktığını duyuran Clijsters, 2008'de kızı Jada'yı kucağına aldıktan sonra 2013'te Jack, 2016'da da Blake isminde iki erkek çocuğu daha dünyaya getirmişti.
Şubat 2020'de kortlara dönen Clijsters, yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklar nedeniyle yalnızca 5 maça çıkabildi. Bu karşılaşmaların hepsini kaybeden Clijsters, klasmanın 1195. sırasında yer alıyordu.
Eski dünya 1 numarası Clijsters'ın kariyerinde 4'ü grandslam turnuvalarında olmak üzere 41 tekler şampiyonluğu bulunuyor.
 
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