Kaymaklı masa tenisinde güçlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun organize ettiği Büyük Erkekler Liginde ve Büyük Kadınlar Liginde iddialı olma hedefindeki Küçük Kaymaklı önemli transferler gerçekleştirdi.

Gücüne güç katmak isteyen Küçük Kaymaklı,şampiyon ünvanlı tenisçiler Yağmur Aktunç ile

Eser Erenler’i transfer etti.

Yağmur Aktunç ile Eser Erenler, Küçük Kaymaklı masa tenisi şubesi sorumlusu Zekai Soyadlı nezaretinde kendilerini yeşil siyahlılara bağlayan imzaları attılar.

