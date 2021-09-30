Kasaboğlu dördüncü kez başkan

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) 15. olağan genel kurulu 28 Eylül’de gerçekleştirildi.
Divan başkanlığını Eral Ersuner’in yürüttüğü genel kurulda, divan sekreterleri ise Kadir Bayraktar ve Güner Gülhan olarak belirlendi.Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanlığına dördüncü kez Cahit Kasaboğlu oy birliği ile seçildi. Yönetim kurulu yetkili organları şu isimlerden oluştu:
Başkan: Cahit Kasaboğlu
Asbaşkan: Arkın Köseoğlu
Genel Sekreter: Güner Gülhan
Mali İşler Sorumlusu: Kadir Bayraktar
Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu: Fuat Toptemel
Sporcu Sorumlusu: Mehmet Sonat
Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu: Hüseyin Umay
Faal Üye: Mehmet Özcafer
Faal Üye: Ender Sıcakyüz
Faal Üye: Avni Ersuner
Yedek Üye: Esra Birkan
Yedek Üye: Kaan Devran
Disiplin Kurulu: Ahmet Öztenay – Cemile Kocareis – Hüseyin Özcafer – Kaan Özanıl (yedek)
Denetleme Kurulu: Eral Ersuner – Hasan Baybars – Bediz Konuklu
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