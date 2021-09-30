Kasaboğlu dördüncü kez başkan

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü olağan genel kurulunda Cahit Kasaboğlu başkanlığa oy birliği ile dördüncü kez seçildi

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) 15. olağan genel kurulu 28 Eylül’de gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Eral Ersuner’in yürüttüğü genel kurulda, divan sekreterleri ise Kadir Bayraktar ve Güner Gülhan olarak belirlendi.Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanlığına dördüncü kez Cahit Kasaboğlu oy birliği ile seçildi. Yönetim kurulu yetkili organları şu isimlerden oluştu:

Başkan: Cahit Kasaboğlu

Asbaşkan: Arkın Köseoğlu

Genel Sekreter: Güner Gülhan

Mali İşler Sorumlusu: Kadir Bayraktar

Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu: Fuat Toptemel

Sporcu Sorumlusu: Mehmet Sonat

Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu: Hüseyin Umay

Faal Üye: Mehmet Özcafer

Faal Üye: Ender Sıcakyüz

Faal Üye: Avni Ersuner

Yedek Üye: Esra Birkan

Yedek Üye: Kaan Devran

Disiplin Kurulu: Ahmet Öztenay – Cemile Kocareis – Hüseyin Özcafer – Kaan Özanıl (yedek)

Denetleme Kurulu: Eral Ersuner – Hasan Baybars – Bediz Konuklu

