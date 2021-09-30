banner583
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
14 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
39 0
 
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
33 0
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
12 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
1.8B 0
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
208 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
banner661

Kasaboğlu dördüncü kez başkan

banner476

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü olağan genel kurulunda Cahit Kasaboğlu başkanlığa oy birliği ile dördüncü kez seçildi

banner714
Kasaboğlu dördüncü kez başkan
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) 15. olağan genel kurulu 28 Eylül’de gerçekleştirildi.
Divan başkanlığını Eral Ersuner’in yürüttüğü genel kurulda, divan sekreterleri ise Kadir Bayraktar ve Güner Gülhan olarak belirlendi.Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanlığına dördüncü kez Cahit Kasaboğlu oy birliği ile seçildi. Yönetim kurulu yetkili organları şu isimlerden oluştu:
Başkan: Cahit Kasaboğlu
Asbaşkan: Arkın Köseoğlu
Genel Sekreter: Güner Gülhan
Mali İşler Sorumlusu: Kadir Bayraktar
Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu: Fuat Toptemel
Sporcu Sorumlusu: Mehmet Sonat
Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu: Hüseyin Umay
Faal Üye: Mehmet Özcafer
Faal Üye: Ender Sıcakyüz
Faal Üye: Avni Ersuner
Yedek Üye: Esra Birkan
Yedek Üye: Kaan Devran
Disiplin Kurulu: Ahmet Öztenay – Cemile Kocareis – Hüseyin Özcafer – Kaan Özanıl (yedek)
Denetleme Kurulu: Eral Ersuner – Hasan Baybars – Bediz Konuklu
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.