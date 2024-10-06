Kadınlarda ARUCAD, erkeklerde LAÜ şampiyon

Masa Tenisi KTSYD Kupası tamamlandı. Kadınlar finalinde GAÜ’yü mağlup eden ARUCAD ANKA şampiyon olurken, erkeklerde ARUCAD’I mağlup eden LAÜ şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası müsabakaları 4-5 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşti.

5 Maçlık Sistem (Yeni Swaythling), 5 Tek düzeninde oynanan müsabakalar 2 gün Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda devam etti. Bugün oynanan final maçları çok çetin ve heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Kadınlar finalinde GAÜ’yü mağlup eden ARUCAD ANKA şampiyon olurken, erkeklerde ARUCAD’I mağlup eden LAÜ şampiyon oldu.

Maçların ardından Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğluları tüm takımları kutladı. Bekiroğluları her yıl bu turnuvanın gerçekleşmesine olanak sağlayan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği adına Başkan Necati Özsoy ve yönetim kuruluna teşekkür ederek Başkan Özsoy’a plaket taktim etti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da Başkan Bekiroğluları’na teşekkür ederek bu organizasyonun her yıl gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve turnuvaya katılan, dereceye giren takımlara teşekkür etti. Turnuvada başarılı olup dereceye giren takımlara KTSYD Başkanı Necati Özsoy yönetim kurulu üyeleri Ali Yöney ve Necati Külahlılar tarafından takdim edildi.

Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda dereceler şöyle:

KADINLAR

1.ARUKAD ANKA

2.GAÜ

3.GÖNYELİ

ERKEKLER

1.LAÜ

2.ARUKAD ANKA

3.GAÜ

