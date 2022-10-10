Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi FederasyonuU19 Takımlar Şampiyonası’nda Kadınlarda ARUCAD Anka, erkeklerde Bekiroğulları şampiyon oldular

Masa tenisinde U19 Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

U19 Erkekler ve Kadınlar Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilirken, dereceye giren ekipler de belli oldu. Mücadeleler sabah saat 10.00’da başladı.

Turnuvada erkekler kategorisinde Bekiroğulları MTAYD, Akdeniz Spor Birliği, ARUCAD Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Dumlupınar takımları mücadele ederken, kadınlar kategorisinde ise ARUCAD Anka Spor Derneği, Dumlupınar ve Girne Amerikan Üniversitesi mücadele etti.

Yoğun bir günün geçtiği ve birçok sporcunun mücadelelere çıktığı şampiyonada kadınlar kategorisinde ARUCAD Anka Spor Derneği şampiyon olurken, ikinciliği Girne Amerikan Üniversitesi, üçüncülüğü ise Dumlupınar takımları elde etti.

Erkekler kategorisinde de çekişmeli maçlar oynandı. Bekiroğulları MTAYD turnuvanın şampiyonu olurken, ARUCAD Anka ikinci, Akdeniz Spor Birliği ise üçüncü sırada yer aldı.

Karşılaşmalar sonrasında dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri verildi.

Kadınlar

1.ARUCAD Anka Spor Derneği

2.Girne Amerikan Üniversitesi

3.Dumlupınar



Erkekler

1.Bekiroğulları

2.ARUCAD Anka Spor Derneği

3.Akdeniz Spor Birliği



